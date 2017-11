Conductora de ‘Hoy’ dice que ella es feliz ganando 80 mil pesos mensuales

- in Espectáculos

By canal44

Luego de que Jorge Van Rankin se le hiciera poco lo que gana ella salió a decir que es su salario de sueño.

Luego de que el “Burro” Van Rankin revelara que su sueldo en el programa Hoy es de 80 mil pesos al mes y este se le hiciera muy poco, otra de sus compañeras del matutino también se atrevió a hablar de sus ingresos.

Se trata de Natalia Téllez, retomó la declaración de su compañero y ya entrada en confianza ofreció detalles de su salario:

“No… no es cierto, que la gente tiene sueldos estratosféricos en la tele; pero ahora no es así, yo considero que no es un mal pago, tampoco es como la gente cree que eres millonario. Creo que también los medios han cambiado muchísimo, en la televisión han cambiado muchas cosas, creen que eres muy rico como en la época de Verónica Castro y las grandes luminarias, pero para mí 80 mil pesos es mi sueldo perfecto”, dijo.