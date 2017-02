Conductor ‘se enciende’ al ser señalado por invadir bicicarril (VIDEO)

MÉXICO.- En un video que circula en redes sociales se denunció a un automovilista quien estacionado sobre la ciclovía del centro de Tolucareaccionó de forma agresiva contra Gabriel Medina, el decimotercer regidor y presidente de la Comisión de Edilicia de Movilidad del ayuntamiento de Toluca en el Estado de México, cuando le pidió que desalojara el carril único para bicicletas.

El conductor de una Golf roja con matrícula N29 AMW aseguró que no se movería hasta que terminará de comer, al ser evidenciado por Medina, descendió del auto y respondió “que tanto estás molestando compa, tú no eres ni de tránsito, no eres ni nada, pues entonces avánzale”.

En el video de poco más de dos minutos se ve al hombre insultar con palabras altisonantes, acompañadas de señas obscenas al regidor mexiquense mientras sus acompañantes continúan disfrutando de un helado.

De un momento a otro el conductor arranca el vehículo y lanza desde su asiento un cono de helado hacía Medina, al notar que continúa siendo grabado el conductor desciende una vez más del vehículo con un bastón con el que intentó agredir físicamente al regidor en repetidas ocasiones mientras lo perseguía unos metros adelante.