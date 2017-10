Condecoran a perro rescatista y lo premian con un monumento

Autoridades de Aguascalientes buscan inmortalizar la historia de ‘Humo’, el héroe canino que ayudó a localizar a 11 personas entre los escombros de edificios colapsados en la Ciudad de México

AGUASCALIENTES.- Humo, el héroe canino que ayudó en la localización de 11 personas entre los escombros, tras el sismo del pasado 19 de septiembre fue condecorado junto con los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil que participaron en las labores de rescate; así como los estudiantes de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes que se sumaron a la ayuda con un robot creado por ellos.

Tras colocar las medallas a cada uno de los 28 elementos de Protección Civil y a los estudiantes, la alcaldesa de la capital del estado, Tere Jiménez Esquivel, anuncio que se realizara un monumento a Humo.

Hay muchas asociaciones de animales que se unieron (…), nos exigieron darle un reconocimiento muy especial a los animales y más que nada a Humo (…), que juntáramos llaves para poderle hacer una estatua y lo vamos a hacer, vamos a colaborar para que se quede en la historia de Aguascalientes y México”, resaltó Jiménez Esquivel.

Juan Refugio Sánchez Moreno, encargado del entrenamiento de Humo, compartió que nunca imaginó que su perro sería capaz de localizar a tantas personas.

Me siento muy agradecido, muy satisfecho, nosotros no creímos que fuera a llegar a tanto , como ya comentaba todo lo hicimos con el afán de poner nuestro granito de arena; no me queda más que agradecer el apoyo de toda la gente , de las autoridades, de ustedes y decirles que estamos listos para lo que se pueda presentar”, comentó.

Al recordar la primera intervención de Humo entre los escombros, Juan Refugio no pudo contener las lágrimas y relató que fue uno de los momentos más emocionantes de su vida.

Nosotros ingresamos a un edificio en la colonia Del Valle, a un edificio completamente colapsado en donde ya no había esperanzas, ya habían metido micrófonos, ya había entrado gente y las autoridades decían que ya no había nada, cuando nos permiten el ingreso y nosotros entramos con el perro (esto gracias al apoyo de la Policía Federal) mando a buscar a mi perro y él empieza a trabajar en menos de cinco minutos, él ya estaba ladrando y toda la gente se emocionó. Empezaron a sacar escombros y se oyeron los gritos de la gente que decía que ahí estaba la persona, es una emoción muy grande”, agregó.

Los elementos de Protección Civil recibirán un bono por su acción, pero además permanecerán en el recuerdo de las futuras generaciones ya que se les mandara hacer un cuadro para que su participación no sea olvidada.

Fuente: Excelsior