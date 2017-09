Conalep abre aulas a jóvenes infractores en la Ciudad de México

- in Nacional

Las cicatrices que dejan las conductas delictivas en menores de 18 años no generan antecedentes penales, pero sí pueden lacerar el resto de sus vidas.

CDMX.- Cientos de adolescentes que abandonan un Centro de Tratamiento de Jóvenes en Conflicto con la Ley en la Ciudad de México quisieran regresar a la escuela, terminar el bachillerato y hacer una carrera, pero el temor a dar ese paso es el principal obstáculo que los aleja de las aulas.

6 centros de tratamiento por conducta delictiva en jóvenes existen en la CDMX

Ante esas situaciones, el Conalep en la Ciudad de México junto con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario capitalina ofrece una oportunidad a los jóvenes en quienes “muchos de los sectores de la sociedad ya no creen”, aseveró el Titular de Conalep capitalino, Jorge Galileo Castillo.

Señaló que hay jóvenes que pudieron equivocarse, pero eso no debe estigmatizarlos y es por ello que esta institución de educación media superior firmó el convenio con la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, a fin de que puedan acercarles oportunidades de cambio y perspectiva de futuro.

Consideró que muchos de esos muchachos no han tenido una orientación adecuada y por lo mismo es necesario abrirles las puertas académicas para que puedan seguir estudiando.

No obstante, aclaró que no pueden aceptar a todos los que cumplen una sentencia y abandonan el centro de tratamiento, sino que deben cumplir cierto perfil que indique que sí tienen la voluntad de terminar su bachillerato y que no van a ser influencias negativas para el resto de los alumnos.

En los casos en los que se trate de ofrecerles un lugar en nuestros planteles será gente que haya cumplido el periodo determinado por el juez o bien estos jóvenes a los que la nueva ley penal les permite cumplir una sentencia fuera de los centros de tratamiento. Pero a todos tenemos que aplicarles el protocolo de Conalep”, especificó.

Por tanto no se trata de un acceso universal a todos los que salen, sino sólo aquellos que cumplan determinado perfil para ser aceptados en esta institución para que cursen el bachillerato.

Insistió en que también tendrán que presentar el examen de ingreso, ya que no pueden admitirlos sin aplicar el protocolo.

Para terminar el bachillerato necesitamos tener un estudio previo de su recorrido académico y sujetarlos al reglamento de Conalep que nos permita tener la certeza de que no vamos a generar conflictos dentro de los planteles”, puntualizó.

Aseguró que los menores de 18 años que salen de estos centros pueden regresar a la escuela, pero si desean hacerlo en alguno de los 27 planteles que el Conalep tiene en la CDMX deben sujetarse a las reglas.

Hay una serie de mecanismos que deben garantizar el éxito de este programa.Necesitamos descartar que los jóvenes tengan comportamientos de violencia, por lo que estamos considerando aplicar tests sicológico y sicométrico”.

CERTIFICARÁN HABILIDADES

Sobre los jóvenes que estén cumpliendo una sentencia en uno de los seis centros de tratamiento por alguna conducta delictiva, Jorge Castillo detalló que van a ofrecer certificación en competencias laborales, pues Conalep es un centro certificador avalado por el gobierno federal para dar estos documentos laborales y profesionales.

Los jóvenes que cumplen una sentencia judicial tendrán la oportunidad de integrarse a talleres de emprendimiento, a fin de que detecten sus potenciales y puedan tener alternativas de vida, porque a veces no saben de la creatividad que tienen y que pueden emprender algo propio”, detalló Castillo.

Fuente: Excelsior