Con tan solo 7 años pide trabajo en Google y el CEO le responde

ESTADOS UNIDOS.- Chloe Bridgewater es una niña de siete años residente de Inglaterra que está ilusionada con trabajar en Google. Por ello, envió una carta a Sundar Pichai, CEO de la compañía.

Motivada por su padre, Andy Brigewater, quien le aconsejó mandar una solicitud de empleo pero ella escribió una misiva, la pequeña aprovechó para contar sobre las peripecias que la llevaron a tomar esa decisión.

“Querido jefe de Google

Mi nombre es Chloe. Cuando sea más grande me gustaría trabajar en Google. Yo también quiero trabajar en una fábrica de chocolate y hacer natación en los Juegos Olímpicos, yo voy a nadar los sábados y martes. Mi papá dijo que podía sentarme en puf y manejar karts si tengo un trabajo en Google.

Mi papá dice que me dará una computadora un día. Tengo siete años y mis profesores le han dicho a mi mamá y papá que soy muy buena en clase y que soy muy buena en mi deletreo, leyendo y en las sumas.

Mi papá me dijo que si continúo siendo buena y aprendiendo, un día seré capaz de tener un trabajo en Google. Mi hermana Hollie es también muy inteligente, pero le gustan las muñecas. Ella tiene cinco años.

Mi papá me dijo que le enviará una solicitud para tener un trabajo en Google. No sé realmente cómo es una de estas, pero él dijo que una carta servirá por ahora. Gracias por leer mi carta, yo sólo he enviado otra antes y fue para papá en Navidad. Adiós.

Chloe Bridgewater, siete años”.

Foto: Tomada de LinkedIn.

Su mensaje obtuvo respuesta y esta fue compartida por su progenitor, quien aseguró que Chloe está encantada y ahora tiene más ganas de desempeñarse talentosamente en el colegio con la finalidad de un día trabajar en Google.

“No puedo imaginar que una persona tan ocupada encuentre tiempo para hacer el sueño de una niña pequeña un paso más cercano”, publicó el hombre, que aseguró su hija había tenido problemas de confianza al haber sido golpeada por un automóvil años atrás.

“Querida Chloe

Muchas gracias por tu carta. Me da gusto que te gusten las computadoras y robots y espero que continúes aprendiendo sobre la tecnología. Pienso que si sigues trabajando duro y siguiendo tus sueños, podrás alcanzar todo aquello que te propongas, desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpios. Espero recibir tu solicitud de trabajo cuando hayas terminado la escuela.

Sinceramente”.

Con información de El Comercio.