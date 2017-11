Con rosas blancas y un beso de Chris Pérez, se inauguró la estrella de Selena en Hollywood

Cientos de personas asistieron a la ceremonia en honor a la reina de la música tejana

EU-.Selena Quintanilla fue honrada de manera póstuma con una estrella en el Paseo de la Fama, este viernes en Hollywood.

Cientos de personas, admiradores de la fallecida cantante, presenciaron la ceremonia, mientras otros la vieron en vivo en el sitio www.walkoffame.com.

Look at the crowd for #Selena walk of fame ceremony in Hollywood. Photo cred: @evilmaria my friend who works @CapitolRecords pic.twitter.com/RfmwyPD0fa — Tara Finestone (@tarawallis) November 4, 2017

La hermana de la cantante, Suzette Quintanilla, recibió la condecoración a nombre de la familia de la cantante fallecida.

Selena’s sister Suzette accepting her star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/YyfQFCg9JP — Danya Bacchus (@DanyaBacchusTV) November 4, 2017

Se trata de la estrella número 2,622 del paseo y le es otorgada en la categoría de grabación. Está colocada frente al edificio histórico de Capitol Records.

Selena is now the 2,622nd star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/Jgm4rJiYt7 — Carlos Correa (@CarlosCorrea2) November 4, 2017

Ex integrantes de la banda Selena y los Dinos se reunieron el viernes para la ceremonia en Hollywood.

The former members of Selena y Los Dinos reunite for Selena’s star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/aJw66uFfcW — Gabe Ortíz (@TUSK81) November 4, 2017

Selena fue la reina de la música tejana hasta su trágico asesinato ocurrido el 31 de marzo de 1995. Ganó un Grammy por su álbum “Live” en 1994. Fue nombrada por la revista Billboard “Mejor artista latina de los 90” y hasta 2015 había vendido más de 65 millones de álbumes.

Entre sus éxitos destacan “Bidi Bidi Bom Bom”, “No me queda más” y “Amor prohibido”.

