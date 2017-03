Con crueles memes se burlan del busto de CR7 en aeropuerto que lleva su nombre

El delantero del Real Madrid estuvo acompañado este miércoles por docenas de invitados y cientos de seguidores en su Madeira natal para la ceremonia oficial que rebautizó la infraestructura como Aeropuerto Cristiano Ronaldo.

El presidente de Portugal y el primer ministro del país volaron hasta el archipiélago y destaparon una placa conmemorativa.

No obstante, las burlas inundaron las redes sociales luego de que se destapara el busto en dicho aeropuerto, ya que no se parece al astro del Real Madrid y los memes crueles no se hicieron esperar.

Aquí te dejamos los mejores: