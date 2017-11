Con carne de rata, preparan caldo ‘milagroso’ en Zacatecas

- in Nacional

By canal44

El primer festival de la rata inició en Zacatecas y tuvo como emblema el tradicional caldo preparado en el municipio de Fresnillo y la capital del estado. De acuerdo con Gustavo Ricoh, licenciado en gastronomía zacatecana, se tiene interés de que este platillo sea reconocido a nivel nacional y, como un emblema de la gastronomía estatal.

Hay múltiples versiones del caldo de rata, pero todas van acompañadas de verduras como zanahoria, calabaza, col y adicionadas con el chile de la región; las cantidades y forma de preparar el recaudo le dan un toque especial al sabor final.

En Zacatecas, va creciendo la demanda por la carne de rata, su sabor es de una calidad superior al pollo y conejo, aseguran los comensales. La rata seleccionada para el caldo es un animal del monte o el semidesierto; por lo que sus hábitos alimenticios la hacen diferente a la rata de la ciudad.

“Son animales totalmente diferentes, su pelaje, su tamaño, son totalmente diferentes, también su alimentación, en este caso pues son de campo, se alimentan de pura hierbita, de la milpa”, asegura Ricoh.

La mezcla de la carne proveniente del campo con los vegetales ha hecho que este platillo sea buscado no solo por su sabor, desde aliviar una resaca hasta curar los dolores por tratamientos de cáncer han sido constatados por los consumidores.

“Cuando uno se enfermaba, incluso cuando tenía anemia o desgano nos servían caldo de rata e inmediatamente nos sacaba adelante”, afirmó Benito Cabral, uno de los asistentes del ‘Caldo de Rata Fest 2017’.

“Cuando vienen mis familiares de Tamaulipas y Aguascalientes, dicen que allá no lo conocen. Los hemos invitado y, con recelo, se lo comen; dicen que aparte de sabroso, sí es cierto, no sé si sean proteínas, no sé exactamente, pero levanta hasta muertos”, finalizó el señor Cabral.

Además del tradicional caldo de rata, en el monte es consumida por los trabajadores del campo apenas asada después de cazarla.

No te pierdas Imagen Noticias con Yuriria Sierra de lunes a viernes en punto de las 2:00 pm por Imagen Televisión.