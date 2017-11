Con atrevida foto, Marjorie de Sousa muestra como se ‘relaja’ antes de regresar a los juzgados

- in Espectáculos

¿Será que Marjorie de Sousa estaba muy estresada un día antes de regresar a los juzgados por su pleito con su ex Julián Gil?

México.- Y es que ayer la actriz venezolana compartió una de sus fotos más atrevidas, en la que aparentemente está practicando yoga, como una forma de relajarse.

En la imagen, la mamá de Matías Gil de Sousa aparece con un leotardo oscuro y haciendo una aparente posición de yoga, junto a la carriola del niño y su perro.

"La vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante". Soren Kierkegaard #momentos #granmaestro @elpeps1 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 con mis compañeritos amados 😍 Una publicación compartida por Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 2:57 PST

“La vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante”, fue la frase de Soren Kierkegaard que escribió la actriz junto a la foto, en la que agregó que estaba con sus “compañeritos amados”.

Mientras muchos seguidores destacaron la gran figura que posee Marjorie, otros más la criticaron por su pleito con Julián Gil.

“Estás hermosa, bella y radiante”, “qué lindas piernas tienes corazón”, “estás en forma”, “simplemente hermosa, eres una gran mujer, luchadora y valiente, besos a tu hermoso bebé, mil pueden estar contra ti pero Dios está contigo y él jamás te fallará”, fueron algunos de los comentarios de sus más fieles fans.

Por el contrario, no faltaron los ataques: “Que piense en ese niño que es el que sufre y que trabaje para mantenerlo, cuántas mujeres no sacan hasta cinco niños solas y esta vieja no puede con uno, OMG qué vergüenza que sea mujer”.

“Esta mujer es una amargada, le duele que Julián la haya dejado, por qué tanto show, solo una mujer despechada hace eso”, opinó alguien más.

“No eres una buena persona, tanto odio no es bueno, condenas a tu hijo a que no lo vea su padre, eres una mujer de temer, decepción total”, le escribió otra usuaria.

Y alguien más le recomendó: “Tendrás más paz si dejas de pelear por cosas materiales, tu hijo es hermoso, Dios lo bendiga siempre, pon su bienestar antes que nada”.

Con Información de Mundo hispánico