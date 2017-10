Comunidad gay en EU teme aumento de odio tras triunfo de Trump

Integrantes de la comunidad LGBTI, así como diversos activistas a favor de la diversidad residentes de Estados Unidos, han manifestado preocupación por un posible aumento de crímenes de odio a raíz del triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales.

After the Brexit hate crime went up as morons felt empowered.

Pray for America this night. — Danny Buckler (@DannyBuckler) November 9, 2016

“No se tolerará el odio contra una persona a causa de su orientación sexual”.

Post-Brexit, we saw 60% ^ in xenophobic hate crime, and a 147% ^ in homophobic hate crime. What will happen in US with access to guns? — Shaun (@OhShaun) November 9, 2016

En conferencia de prensa, los asistentes confesaron que temen a que los fanáticos se armen de valor y conduzcan ataques en su contra. Esto, debido a que los resultados de una encuesta realizada entre julio, agosto y septiembre, arrojaron que hubo un incremento del 14 por ciento en agresiones.

Look out for yourself, your friends, your family, and strangers – not in some condescending way. Just keep an eye out. Listen. Help. — Sara Benincasa (@SaraJBenincasa) November 9, 2016

Fuente: www.sdpnoticias.com