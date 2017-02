Complace a Donald Trump resultado de Super Bowl

Después de un épico partido del Super Bowl LI, los Patriotas remontaron a los Halcones de Atlanta para llevarse el trofeo ‘Vince Lombardi’

Al respecto, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dijo asombrado y contento por el mariscal de campo, Tom Brady y el propietario de los Patriotas, Robert Kraft.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de febrero de 2017