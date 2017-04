Cómo se restaura una momia de 4,500 años

“La momia era demasiado frágil y moverla era muy arriesgado. Tuvimos que tener cuidado porque la tela se había vuelto quebradiza”.

Con ese panorama se encontró Anupah Sah, el director del departamento de conservación del museo Príncipe de Gales en Bombay, India, cuando examinó una momia egipcia de 4.500 años que pertenece al museo estatal de la ciudad de Hyderabad, al sur del país.

La momia, que se cree fue la princesa egipcia Naishu, hija del faraón VI, posiblemente nacida alrededor del año 2500 AC, es el orgullo del museo desde 1920, pero había caído en un estado de deterioro.

Hace un poco más de un año, curadores descubrieron que la momia había comenzado a desestabilizarse y echarse a perder, en parte debido a la negligencia y a la falta de conocimiento sobre cómo detener la putrefacción.

Los esfuerzos para obtener asesoramiento de expertos de diversos organismos internacionales, entre ellos el Museo Británico de Londres y museos en Egipto, no dieron resultados positivos.

Mientras tanto, la corteza dura y pintada que cubre el cartílago de la momia comenzó a agrietarse y fragmentos comenzaron a desmoronarse en la cara, los hombros y el pecho, mientras que los pies empezaron a quedar exhibidos sin protección

Como resultado, las zonas vendadas comenzaron a estar expuestas, haciendo que se aflojen y desprendan. Esto también tuvo un impacto en los vendajes internos.

Por lo tanto, las desesperadas autoridades del museo acudieron a Sah, quien trabajó en el proyecto entre marzo y abril, junto con un equipo de seis expertos.

La momia de Hyderabad

La momia de la princesa Naishu ha estado en el Museo del Estado de Hyderabad desde 1920, cuando fue comprada en Egipto por Nazeer Nawaz Jung, yerno de Mir Ali Mehboob Khan, que era el gobernante monarca o Nizam de Hyderabad.

Aunque no está claro si la compró a un coleccionista privado o un museo, se cree que pagó más de US$1.300 por ella.

Jung regaló la momia a la siguiente monarca Nizam, Mir Osman Ali Khan, que lo donó al museo.

Y se ha mantenido en un recinto hermético de cristal desde entonces.

En declaraciones a la BBC, NR Visalatchy, directora de arqueología museos del gobierno de Telangana, India, explicó que de las seis momias egipcias auténticas en los museos de la India, Naishu, es la única en el sur de la India.

Hasta hace poco, se creía que Naishu murió cuando tenía 18 años y que estaba embarazada, pero recientes estudios médicos y pruebas realizadas por el museo establecieron que estaba más cerca de los 24 años.

La mayoría de las momias egipcias no contienen ninguna parte del cerebro, ya que es desechado durante el proceso de momificación, pero ésta posee rastros intactos de su cerebro, explicó Sah.

Cómo fue el proceso de restauración

En pocas semanas, el equipo restauró las vendas sin necesidad de utilizar productos químicos o adiciones “externas”, un proceso que se realiza en áreas específicas de la momia.

Lo que hizo que el trabajo sea aún más complicado, según Sah, fue que el equipo no podía utilizar las herramientas y los procesos regulares, incluyendo las técnicas de exploración básicas, métodos de tratamiento y uso de rayos infrarrojos y ultravioleta y espectrómetros para análisis de color.

“La momia era demasiado frágil y moverla era muy arriesgado. Tuvimos que tener cuidado porque la tela se había vuelto quebradiza. Se evaluó que podíamos restaurar el vendaje a su estado casi original en un período de 10 días y sin causar ningún daño envolviendo el cartílago.

“Posteriormente, tuvimos que cubrir a la momia en múltiples capas de algodón y llevarla a un centro de diagnóstico de rayos X y realizar una tomografía axial computarizada (TAC) del cartílago. Tuvimos que llevarla con gran cuidado y seguridad, y traerla de vuelta antes de que el sol se pusiera muy fuerte”, describió Sah a la BBC.

A pesar de que los análisis del escáner y de rayos X revelaron que la momia estaba “en forma”, se necesitaban llevar a cabo algunos procesos de protección cosmética adicionales.

“Recibiremos una cámara de nitrógeno para la momia, que asegurará cero-oxidación o envejecimiento adicional. Es una rara pieza de la historia de Egipto en el corazón de Hyderabad. Me emociona cada vez que vengo a verla ya que vivió 25 siglos antes de Cristo. Nos aseguraremos de que estará segura”, dijo NR Visalatchy.

Sah, que fundó y dirige la organización no gubernamental Sociedad Himalaya para la Conservación del Patrimonio y el Arte, dijo no se creará “un nuevo vestido para ella (la momia), sino simplemente se garantizará que el original no se degenere nunca más”.

Este artículo fue escrito por Sriram Karri, periodista que reside en Hyderabad.

Fuente: 24horas.cl