Cómo saber si quiere una relación seria o una aventura

Han salido varias veces, el sexo es maravilloso, te sigue buscando, sientes que te estás enamorando… Lo único que falta es que él te pida que suban de nivel la relación. Pero corren los días y no pasas de ‘date’ a ‘novia’.

Quizás este neandertal sea un poco lento, pero tal vez simplemente no está tan interesado como tú crees. Así que si presenta alguna de estas señales: descártalo ya, pues estás perdiendo tu tiempo.

1. La obviedad

Un “me gustas” es muy general, un “eres divertida” también. Un “qué sexy te ves”, eso ya lo sabes. Así que si no es claro con sus sentimientos y los EXPRESA, por ejemplo diciendo, “creo que me estoy enamorando”, entonces olvídalo.

2. Las ‘no’ obviedades

Si cuando estás con él toca tu pelo o tu brazo disimuladamente, invade tu espacio personal, adopta gestos espejo, es decir, si cruzas las piernas, él también, es caballeroso… Buenas noticias: está interesado.

3. Oculta información

No es claro, le da vueltas o de plano no habla de su trabajo, su familia, sus amigos, sus relaciones pasadas, sus expectativas a futuro… Es decir, oculta toda aquella información relevante… entonces no te hagas ilusiones.

4. ¡Explota!

¿Discuten por tonterías?, es más: ¿se enoja cuando menos lo esperas?, ¿le chocan tus planes?, ¿te critica?, ¿después de discutir, huye?… Olvídalo: pelear contigo es su estrategia para hacer sus planes (aunque te vuelva a buscar).

5. Es informal

Quedan para ir al cine… y no aparece, ni contesta tus llamadas. Hacen planes para el fin y, a última hora, cancela. Llega a sus citas una hora tarde. No cumple sus promesas. Pues bien: incluso si está interesado en ti es muuuy incumplido.