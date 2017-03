Comentarista brasileño recibe amenazas y narra gol agachado

Carlos Batista, narrador de Radio Bandeirantes de Campinas en Brasil, vivió un momento de tensión durante el partido entre Ponte Preta y Sao Bento, por lo que terminó narrando el encuentro agachado.

Los hinchas del Sao Bento habían amenazado al comentarista, por lo que cuando cayó el gol con el que el visitante se llevó el triunfo, tuvo que narrarlo agachado desde la caseta radiofónica.

El comentarista con una bufanda de Portugal | @BATISTAORIGEM

Debido a que los periodistas se encuentran muy cerca de los aficionados en el Estadio Walter Ribeiro, Batista vivió momentos de tensión, en los que casi es golpeado.

“Vi una mano entrar, intentando pegarme a mí y tirarme el celular. La policía no estaba, no hizo nada. Cuando fue el gol en el 40‘ sabía que iba a haber problemas. Narré el gol agachado, sólo dije gol, no pude más. La policía llegó después y pude abandonar el recinto sin problema”, dijo para globoesporte.