Cobró venganza al enviarle foto de su pene

Inglaterra.- Samantha Mawdsley no estaba en busca de amor ni de sexo: lo único que hizo fue dejar una reseña amable sobre un restaurante de Manchester, en Reino Unido. Minutos después, un hombre desconocido le envió un mensaje que incluía una foto de su pene.

“Tienes lindos ojos”.

¿Cuál es la forma “correcta” de reaccionar cuando alguien te envía fotos no solicitadas de sus genitales? Según relató en su blog, Samantha pensó en dejarlo pasar: “Al principio pensé en ignorarlo, pues es lo que nos enseñan a las mujeres desde que somos pequeñas. Después decidí llamarle la atención sobre su comportamiento ridículo y doble moral”.

La respuesta de Samantha consistió en enviarle varias fotos de penes. De forma predecible, al hombre desconocido no le agradó y le pidió “¡Por favor, detente ya! Voy a vomitar”. Además, le pidió a Samantha que no hiciera pública la conversación que tuvieron, cosa que la animó aun más a difundirla.

“Creo que el mío es más grande”.

Samantha cree que lo que hizo tendrá un impacto en el comportamiento de los hombres que envían fotos de su pene sin que nadie se las pida: “Creo que lo van a pensar dos veces. Me gustaría que aprendan la lección de que es inaceptable, pero me sentiré contenta si deja de ocurrir. Es acoso sexual y no debería estar permitido”, dijo a BBC.

Desafortunadamente, después de publicar las capturas de pantalla de la conversación, Facebook desactivó su cuenta completamente. Ella dice que no le importa, y que lo verdaderamente inaceptable es que haya hombres que envíen ese tipo de imágenes.

Fuente: www.laparada.mx