Cirugías de ficción: 6 personas que se operaron para convertirse en personajes de fantasía

“El Yo (lo que soy) es una construcción histórica que se va conformando con los modelos familiares, con el amor y el cariño y el reconocimiento de los padres o cuidadores hacia ese niño: intentar pasar a ser otro, en imagen o en pensamiento, sin dudas habla de un déficit en la construcción de ese YO. En muchos casos de estos estamos ante serios trastornos de personalidad, patologías fronterizas, border o incluso algo psicótico en donde ese otro imitado hace de parche ortopédico de una identidad que no pudo conformarse”, agregó el especialista. Y finalizó: “Ese otro, entonces, pasa a darme un ser, una identidad o personalidad que no pudo armarse en la estructura de personalidad de esa persona. En síntesis, estamos ante un problema de salud mental. No digo en todos los casos, pero sin duda que sí en su mayoría”.