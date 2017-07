Cinco maneras de contraer una enfermedad venérea sin tener relaciones sexuales

En la mayoría de casos, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) se contagian por tener una vida sexual activa. Los riesgos de contraer una ETS fuera de las relaciones sexuales son mínimos. Sin embargo, sí existen algunos lugares extraños donde, en teoría, podrías contraer alguna de estas enfermedades.

Estudios de tatuaje

Estos lugares tienen protocolos muy estrictos de limpieza, están desinfectados correctamente y no deberías tener ningún problema a la hora de hacerte un tatuaje. Por ello, cada vez es más raro contraer una ETS en estos sitios, hay una probabilidad escasa, por no decir nula, de que ocurra. De todas maneras, pregunta al personal acerca de sus políticas de seguridad e higiene.

Depilación genital

El vello púbico es una barrera natural para que no haya contaminaciones en esta zona del cuerpo, por lo que los riesgos de la depilación son muchos. La depilación genital favorece el contagio de ETScomo los hongos, herpes, condilomas genitales, sífilis, infecciones bacterianas estafilocócicas o estreptocócicas, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Barbas

Si quien lleva barba no tiene un aseo adecuado, puede provocar el ambiente propicio para los gérmenes, causando infecciones fúngicas (hongos) o herpes. Además, si ésta es muy frondosa, puede esconder algún problema de la piel que no esté relacionado con la propia barba.

Cacao labial

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones más comunes y la mayor parte de estas son inofensivas y desaparecen solas. Sin embargo, algunos tipos de VPH pueden provocar verrugas genitales o ciertos tipos de cáncer.

Si alguien tiene herpes en los labios y utiliza vaselina o cacao para hidratarlos cerca de la infección, puede extenderse. La clave está en no compartir este producto con ninguna persona. Y si eres mujer, no debes probarte labiales en las tiendas, ya que no sabes quién lo utilizó antes que tú.

Camas de rayos UV

La luz ultravioleta no mata las bacterias; de hecho, la sobreexposición la puede hacer más resistente. Bacterias como la del estafilococo pueden causar infecciones en la piel; bacterias fecales, herpes, VPH son capaces de soportar el calor mientras te das unos rayos.

Si la cabina no está bien desinfectada y alguien tiene una ETS, se bronceó y dejó restos, tienes muchas posibilidades de contagiarte.

Fuente: elconfidencial.com