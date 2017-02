Cierran restaurantes en Washington en solidaridad con el Día sin Inmigrantes

De Nueva York a Los Ángeles, no fueron a trabajar, no acudieron a la escuela, no compraron y evitaron por diferentes medios poner de relieve el costo para Estados Unidos si ellos no estuvieran.

Estados Unidos.- Decenas de comercios gastronómicos cerraron sus puertas este jueves en Washington con motivo del Día sin Inmigrantes, protesta que se realiza para mostrar la importancia de los migrantes en la economía estadounidense.

Mientras que algunos lo hicieron para demostrar solidaridad otros tuvieron que cerrar ya que no se presentó a trabajar el personal mínimo para su operación.

“Si quieren pedir un almuerzo, podrán ver que su política migratoria (de Donald Trump) tiene un impacto directo”, aseguró Amara Shaker Brown, de 27 años y cuyos abuelos nacieron en países como Italia, Líbano e Irlanda.

La protesta, boicot y huelga tiene lugar en momentos en que un gran temor se extiende en la comunidad latina por los operativos emprendidos para detener a cientos que viven en Estados Unidos sin papeles.

“La cuestión de los inmigrantes y la hospitalidad de Estados Unidos es muy importante, para ellos y para nosotros”, dijo el médico Edward Burger de 84 años de edad, a quien la protesta le parece una gran idea.

