Cierran escuelas en EU por amenaza de tiroteo masivo

El FBI recibió una alarmante información relacionada con una publicación en las redes sociales

Virginia, EU.- Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) han advertido a la Policía local sobre una amenaza online dirigida contra el sistema escolar de Charlottesville, Virginia, informa el portal web de noticias ‘The Hill’.

Este martes, agentes del FBI notificaron a la Policía de Charlottesville que habían recibido una alarmante información relacionada con una publicación en las redes sociales. En ese mensaje, un individuo —cuyo nombre no se revela— había expresado su admiración por el tirador de Las Vegas y afirmaba que las escuelas de esa ciudad deberían ser el siguiente objetivo.

Oficiales de Policía han sido apostados en todas las escuelas públicas y en “muchas” de las escuelas privadas de la ciudad para prevenir posibles ataques, según un comunicado de las fuerzas del orden de Charlottesville.

A Charlottesville Police Department spokesperson gives this explanation for why schools are on lockdown: pic.twitter.com/ee4Ew48QH9

— C-VILLE Weekly (@cvillenews_desk) 11 de octubre de 2017