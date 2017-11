Científicos revelan cómo lucirá el Sol cuando consuma la Tierra

Los expertos han anunciado cuándo será el momento en que el astro rey haga desaparecer el sistema solar.

Estados Unidos.- Falta mucho, pero astrónomos ya predijeron en qué momento el Sol se convertirá en un gigante rojo que consumirá la mayoría de los planetas del sistema solar. Aún deben pasar 5.000 millones de años, pero los científicos ya se encargaron de detallar cómo lucirá el astro en ese momento, en el que también causará estragos radiactivos y gravitacionales en cuerpos celestes exteriores.

Para describirlo, utilizaron el radiotelescopio más grande del mundo, el ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array), ubicado en Atacama, Chile, y con él captaron otra estrella roja que en algún momento tuvo la misma masa que el Sol pero que, al llegar a su vejez, se hinchó. Incluso, su radio es, en la actualidad, el doble de la distancia existente entre el Sol y la Tierra, algo que podría pasar entre estos en el futuro, publicó Nature.

Se trata de la W Hydrae, a unos 320 años luz de distancia, que está ubicada en la constelación de Hydra. De ella se tomaron algunas de las imágenes más nítidas de una estrella similar al Sol, que se caracteriza por expandirse en su vejez, desprenderse de su masa y enfriarse en un 50%, por lo que, si los planetas en su órbita no fueron devorados, se convertirán en lugares extremadamente fríos.

Sin embargo, en este panorama desolador, también hay una buena noticia. Es que este tipo de cuerpos también desprende materiales que podrían ser fundamentales para que otros mundos y lunas se vuelvan habitables. Por eso, los especialistas también pretenden estudiar cuál será el rol que jugarán en la formación y desarrollo de un nuevo sistema planetario.

The orbit of the Earth will probably be pushed outwards as the Sun expands into a red giant #ANMOW 59 A recent view of W Hydrae gives some idea of what the future Sun will actually look like. The blue ring shows diameter of Earth's current orbit https://t.co/CLmFxqoAw0 pic.twitter.com/4bhOOKdSER

— Caspar Henderson (@casparhenderson) 13 de noviembre de 2017