Chris Evans expresa amor por la perrita Frida

Definitivo nadie es inmune a los encantos de esta Frida

Estados Unidos.- No cabe duda que la perrita Frida seguirá siendo tema del momento hasta que salve a todo México, razón por la que no nos sorprende ni un poco que el sexy Chris Evans, el famoso Capitán América haya reaccionado así al saber su historia.

Desde su cuenta de Twitter, Evans escribió: “¿Qué hicimos para merecer a los perros?, junto a una noticia que en inglés se refería a ella.

“Este perro rescatistas está trabajando duro para encontrar sobrevivientes en el terremoto de México”.

What did we do to deserve dogs? https://t.co/JbVPd3eeZ1

— Chris Evans (@ChrisEvans) 23 de septiembre de 2017