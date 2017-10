Chiquis y Bárbara Bermudo comparten emotivo mensaje tras la muerte de Karla Luna

- in Espectáculos

La actriz Karla Luna, quien fuera famosa por ser una de Las Lavanderas, falleció la noche del jueves después de una larga batalla contra el cáncer, pero mantuvo la buena actitud hasta el final, algo que ha conmovido a algunos famosos como Bárbara Bermudo y Chiquis Rivera.

Y es que en su último mensaje de redes sociales, Karla Luna agradeció un día más de vida y destacó lo importante de la fe para afrontar los problemas.

“Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar para todos”. El mensaje continúa: “Dios no nos abandona jamás, hay que creer en él, su palabra y sus promesas, la fe es lo más importante, no podemos perderla porque el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que estemos pasando”.

“No permitas lo que no es para ti. No temas. Ten fe. Y créele a él, créele a Dios, cree en Jesús. Yo sí creo y ¿saben? Me siento bien y sé que mi milagro pronto llegará. Creamos con él. Los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más”, finalizó.

Luna acompañó su conmovedor mensaje con fotografías al aire libre en donde su sonrisa se conjuga con el cielo y el arco iris. La noticia de la muerte de Luna se propagó rápidamente en redes sociales, generando reacciones de quienes coincidieron con ella o entablaron amistad.

La exconductora de Primer Impacto se mostró afectada por la noticia y a través de su cuenta de Instagram escribió: “Luchar es de VALIENTES!! Me ha impactado el mensaje de tenacidad que dejó está hermosa guerrera. A solo días de irse a la presencia del Señor #karlaluna nos recuerda no dejar escapar las cosas que son verdaderamente importantes. Esta es una lección que debemos inyectarnos en las venas constantemente”.

Por su parte la hija de Jenni Rivera también se mostró conmovida y le mostró su admiración: “Que Dios te tenga en su gloria… feliz, sin dolor y llena de vida eterna. Me duele el alma tu partida, pero sé que serás mucho más feliz en donde estás. #FelizGraduación #GraciasPorEstasPalabras… por tu energía tan positiva y contagiosa, y por siempre ser una luz de esperanza para todos nosotros a pesar de lo que estabas viviendo. Te admiro!! Se te va extrañar”.

Desde hace cinco años a Luna, de 37, se le había detectado el cáncer en la matriz, lo que ocasionó que le extirparan ese órgano. En los últimos meses hizo pública su batalla contra el cáncer, daba conferencias de motivación y difundía mensajes de aliento.

Luna obtuvo fama a través de su show con Karla Panini, primero en la televisión de Monterrey para luego pasar a un programa en la cadena Telehit.

