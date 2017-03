China le pidió a Trump respetar la lucha contra el cambio climático

El gobierno de China le pidió este miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, que EEUU ratificó durante el mandato de Barack Obama. Esto pese a la reciente orden del nuevo mandatario de desmantelar la política contra el cambio climático de su predecesor.

“Aún creemos que todas las partes deben cumplir sus compromisos e implementar el acuerdo”, respondió este miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lu Kang, al ser preguntado por el decreto firmado por Trump el día anterior. El documento busca la independencia energética del país y crear empleos a costa de desmantelar las políticas medioambientales y acabar con el legado contra el cambio climático de Obama.

Durante una conferencia de prensa, Lu Kang reafirmó el compromiso de China con el clima y aseguró que el gigante asiático está “decidido” a cumplir con sus obligaciones “al cien por cien”. El portavoz recordó que el Acuerdo de París, que Trump ha amenazado con abandonar, no fue fácil de lograr. “Es un hito en la campaña contra el cambio climático”, explicó. “Todas las partes han hecho contribuciones positivas, incluyendo a China y EE.UU”.

El Acuerdo de París entró en vigencia en noviembre del año pasado con EE.UU. y China como miembros. El objetivo es “mantener la temperatura media mundial por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales”. Las medidas específicas de cada país, sin embargo, están pendientes de desarrollo.

El portavoz aseguró que China no se verá afectada por lo que hagan otros países: “Tanto si siguen comprometidos como si no lo hacen, China está decidida a cumplir los objetivos”. El Gobierno chino seguirá trabajando con otras naciones para fomentar el diálogo y tratará de incrementar sus esfuerzos para conseguir un desarrollo económico “verde”, con un bajo consumo de energías contaminantes como el carbón, explicó.

El portavoz no quiso comentar si el presidente chino, Xi Jinping, tratará este asunto durante su primer encuentro con Trump, que se espera que se produzca la semana que viene en Estados Unidos, aunque aún no se ha anunciado oficialmente. “De momento, no tengo información que ofrecer”, se limitó a decir Lu Kang.

