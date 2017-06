China desarrolla una monstruosa batería flotante de misiles (VIDEO)

CHINA.- Los diseñadores navales de la época posterior a la Guerra Fría soñaban con recrear los viejos superacorazados desarrollando enormes ‘barcos arsenal’, buques de guerra con cientos de misiles guiados con los que se pudiera disparar a objetivos en tierra y mar. Ahora parece que China quiere hacer realidad ese sueño.

Un artículo en la revista ‘Popular Science’ apunta que hay indicios de que China está desarrollando estos ‘buques arsenal’ en dos versiones: por un lado, enormes naves de superficie, y por otro, submarinos capaces de portar cientos de misiles de distintas clases.

Un buque de este tipo permitiría al Ejército Popular de Liberación chino aumentar su potencia de fuego con rapidez sin la necesidad de invertir en un gran número de costosos portaaviones, cruceros y destructores.

Estados Unidos desarrolló el concepto de buque arsenal en la década de 1990 por las mismas razones. Según ese concepto, estas embarcaciones son barcos de enorme desplazamiento que deben poder ser manejados por una tripulación mínima, y cuya estructura y cascos estarían basados en los superpetroleros o portacontenedores.

Uno de estos buques arsenales concebidos por la Marina estadounidense tendría cientos, o incluso miles, de silos verticales de lanzamiento de misiles tipo Mark 41. Cada uno de estos silos podría lanzar un ataque a tierra con misiles de crucero Tomahawk, misiles de defensa aérea SM-2 o misiles de defensa aérea SM-3, capaces de interceptar misiles balísticos.

Una sola nave podría lanzar cientos de misiles de crucero contra un objetivo enemigo, una verdadera andanada de destrucción hoy en día únicamente al alcance de los portaaviones.

Esta idea no llegó nunca a hacerse realidad porque desde entonces la Armada de EE.UU. no ha tenido que enfrentarse a serios competidores en alta mar y sus Fuerzas Navales no desempeñaron un papel importante en las guerras de Irak y Afganistán, sugiere en el portal Popular Mechanics el analista militar estadounidense Kyle Mizokami.