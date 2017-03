Chihuahua no tiene fuerza suficiente para combatir a criminales: Corral

Chihuahua está viviendo una difícil situación de seguridad que ya rebasó a la administración estatal, admitió el gobernador del estado Javier Corral.

Por ello “estoy pidiendo refuerzos federales para realizar operativos conjuntos, porque solos (…) pues nosotros no tenemos esa fuerza” para combatir a los grupos criminales que operan en el estado, dijo a La Jornada.

Incluso dijo que las corporaciones policiacas municipales de Namiquipa, Bachíniva, Gómez Farías, Rubio y Cuauhtémoc, entre otros, ya son ‘halcones’ de los traficantes de drogas.

Para el gobernador, la violencia se ha generado debido a “una diversificación de los propios grupos (criminales) por la (venta drogas sintéticas) conocida como ‘crystal’. Ello vino a reconfigurar el mercado (de drogas). Los viejos capos defienden el consumo ‘tradicional’, mayormente cocaína y mariguana.

Consideró que los líderes se enfrentan con algunos de sus propios operadores “que se comenzaron a independizar para vender ‘crystal’, que es una droga mucho más adictiva, daña en mayor escala y es más barata”.

En la plática con Gustavo Castillo García indica que “eso es lo que ha generado que dentro de los propios grupos delictivos haya escisiones. (Las células) han tomado sus propios nombres y se han asociado con otros grupos que operan en Sinaloa y otros estados”.

Subrayó que la administración tiene “fuerzas insuficientes. No confiamos en los niveles de mando de las corporaciones. (El Gobierno federal) en lugar de apoyarnos, nos ha retirado elementos de la Policía Federal y del Ejército. Estoy pidiendo refuerzo de fuerzas federales para poder realizar operativos conjuntos, porque solos no tenemos esa fuerza. De hecho, he tenido que dar de baja a muchos elementos de la policía estatal porque carecían del examen de confianza o no lo habían aprobado”, dijo.

Corral informó que abrió una convocatoria para contratar a 250 nuevos policías ante los más de cien que se ha dado de baja.