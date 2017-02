Chicharito me abandonó en un hospital: Lucía Villalón

En entrevista con El Español, la ex de “Chicharito” Lucía Villalón compartió que durante su enfermedad en los pulmones, su relación con el mexicano se fue a pique.

La periodista comparte que fue en diciembre cuando tuvo que ser operada del pulmón después de dos Neumotorax y para ese entonces el Javier Hernández comenzó a dejar de visitarla y preocuparse por ella.

Foto: Twitter

“Apenas se interesó en venir a verme. En ese momento yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí comenzó el final de nuestra relación. Yo tengo claro que también he cometido errores, como todo el mundo, pero él me falló, me dejó abandonada en el hospital”, confesó Lucia para los medios de comunicación españoles.

LA HISTORIA DE ESTA PAREJA

Fue en 2015, cuando Lucía y ‘Chicharito’ comenzaron su relación. Cabe señalar que la periodista española dejó atrás su país, sju trabajo, a su familia y amigos para mudarse a Alemania, donde el futbolista mexicano fichó por el Bayer Leverkusen, para poder estar junto a su amor.

Foto: Twitter

“No me arrepiento. Lo hice en ese momento por amor. Lo que me duele es que lo que has sentido se termina”, comentó.

Pero fue hace unas semanas cuando se dio a conocer su ruptura, y poco tiempo después de dio la noticia con la que el futbolista mexicano dio a la vuelta al mundo.

Su relación con la sobrina de Thalía, Camila Sodi.

CON LA FRENE EN ALTO

Ahora Lucía está por dar la vuelta a la página en esta amarga experiencia en el amor y busca retomar su carrera profesional, por ello se mudará a Miami por unos días para evaluar algunos proyectos laborales que le han llegado después de este escándalo.

Foto: Internet

Como periodista deportiva Lucía esta consciente de que puede enfrentarse a su ex en algún evento deportivo, pero segura de sí misma dijo que no dudaría en entrevistarlo si la ocasión lo requiriera, pues busca olvidar esta experiencia.

“Definitivamente la mejor terapia para el desamor es el trabajo y los amigos. Si tuviera que entrevistarle, no pasaría nada. En mi profesión cumplo con mi trabajo”.

Lucía no se arrepiente de nada y sabe que tarde o temprano llegará el amor a su vida.

“No me planteo nada a corto plazo, pero en estas cosas nunca se sabe”, indica. Lo que sí tiene más que claro es que no volverá a tropezar en la misma piedra.

“Jamás me enamoraré de otro futbolista”, asegura.

Con información de CARAS.