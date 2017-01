‘Chelís’ renuncia a Venados y se retira del futbol

“Cuando no hay fútbol, y las ganas tampoco sirven para mucho, no hay nada qué agregar”. Con esa frase se despidió José Luis Sánchez Solá ante los medios, tras anunciar su renuncia luego de la derrota de 2-1 de los Venados FC Yucatán ante el Atlante, anoche en la fecha cinco del Torneo Clausura 2017 del Ascenso MX, en el Estadio “Carlos Iturralde Rivero”.

La quinta derrota al hilo fue el acabose para el entrenador poblano, quien explicó que el jueves avisó a la directiva de su decisión si su equipo perdía. “Yo me hago a un lado. Me duele por los jugadores, por la directiva, por todos. Ya le di la vuelta por todos lados y esto no levanta. No puedo hacer más”, comentó “Chelís”.

Afligido, “frustrado”, según sus propias palabras, Rodolfo Rosas Cantillo, presidente del equipo, señaló que aún no tienen algún técnico en carpeta, pero intentarán que el miércoles ante las Chiva ya se tenga uno.

“El plantel es bueno. No sé qué pasa, ver el vestidor así, a los jugadores, a los aficionados, a la directiva… No puedo”, dijo el “Chelís”, quién además aseguró que dejará de dirigir, pues esto “ya me cansó”.

El partido fue más de lo mismo para los Venados.

En la primera parte poco y nada que contar. Una por bando, ambas más ilusiones que verdades, pues jamás pusieron en predicamentos a los dos porteros.

Destacable la primera titularidad del yucateco Saúl Ramírez, de sólo 20 años.

El “Grillo” no se escondió. Pidió la pelota por momentos, pero el desgaste de un partido tan trabado precisamente en la zona que debía recorrer, terminó por fundirlo, situación que hizo que, en algunas ocasiones le tomaran muy fácil la espalda por la ofensiva atlantista, que contó con pocos, pero ruidosos seguidores en la tribuna del Olímpico.

Para la segunda parte, Sánchez Solá decidió darle descanso al yucateco, quien, si bien no se vio mal en la cancha, sí mostró su inexperiencia, especialmente en las coberturas. El cambio rindió frutos, pues Juan José Calderón participó en la jugada con la que los Venados abrieron el marcador, gracias a un tanto del yucateco Ulices Briceño al 54.

Empero, aunque el partido subió de intensidad, la mala suerte volvió a perseguir a los ciervos, luego de la lesión del capitán Rodrigo Íñigo.

La primera estaca

Un viejo conocido de los yucatecos, Paúl Uscanga, llegó a cuatro goles en el campeonato al rematar, luego de un centro pasado, solo ante la meta de Ricardo Ferriño.

El golpe fue duro para los ciervos, que se salvaron del segundo en una triple intervención salvadora de Ferriño —la última ya con un fuera de lugar marcado—, que encendió los ánimos de los 6,879 aficionados, ya molestos por lo que se veía.

Cuando parecía que los ciervos salvarían el punto ante el líder general, Óscar Uscanga enfrió a todos con un golazo de tiro libre, el 2-1 lapidario. Desde entonces ya se esperaba el final: el técnico se iba con el partido clave de la Copa MX en puerta.

El que venga a tomar el timón se topará con unos Venados con apenas tres puntos en la Liga, en la penúltima posición general.— Miguel Ángel Calderón López

