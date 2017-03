Checa el nuevo tráiler de ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’ con Rihanna y Cara Delevingne

El año pasado Luc Besson anunció que la cantante Rihanna formaría parte del elenco de la película ‘Valerian’, un filme de ciencia ficción, protagonizada por Cara Delevigne, sin embargo, no se sabía nada más sobre el personaje al que daría vida, el día de hoy, comenzaron a salir las primeras imágenes del filme y promete ser súper sensual.

En estas escenas cortas y breves de Rihanna se le puede ver portando un traje ultra sexy, las imágenes aluden a la época de los años 20 y el escenario en el que se le ve es similar al de Moulin Rouge, incluso varios usuarios en redes ponen en duda que podría tratarse de una cortesana. Entertainmen Weekly se encargó de difundir este primer vistazo por medio de un GIF.

La película ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’ esta basada en una novela francesa, en la que verás naves espaciales, criaturas extrañas de otros planetas, así como acción y muchos colores. Algo así como ‘El Quinto Elemento’ y es que su creador Luc Besson, es la mente brillante detrás de esta adaptación de la novela escrita por Pierre Christin.

El día de hoy se compartió un nuevo avance, que sin duda te emocionará:

El tráiler de ‘Valerian’ esta llena de fantasía y acción. La canción de fondo es “Because” de los Beatles la cual siempre acompaña los adelantos de esta película. ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’ se estrena el 21 de julio de 2017.