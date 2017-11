Chayanne, mira de qué se viste para celebrar “Halloween”

El famoso cantante puertorriqueño comparte en Instagram una imagen de su atuendo, y sus fans lo celebran.

Estados Unidos.- Chayanne se convirtió en la locura en las últimas horas en redes sociales, y todo porque subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que luce su atuendo para celebrar Halloween.

Respetando a todos los gitanos del mundo, y disfrutando la vida #happyhalloween 🎃👻 #chayanne Una publicación compartida por Chayanne™ (@chayanne) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 4:26 PDT

¡Se vistió de pirata! “Tu pirata soy yo” es uno de los éxitos musicales del cantante, y sabe que es de los temas favoritos de sus millones de seguidores en todo el mundo, y quizá es por eso que optó por vestirse como pirata, para aludir al citad éxito.

“Tu pirata soy yo” se incluye en el disco titulado “Chayanne II”, el cual salió a la venta en 1988, e incluye otros temas como “Fuiste un trozo de hielo en la escarcha”, “Palo bonito” y “Este ritmo se baila así”.

Se trató de la cuarta producción musical del artista, y fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico CBS Discos el 1 de noviembre de 1988. Fue nominado a los Emmy Latinos en 1989.

De su álbum de recuerdos.

Chayanne abrió su baúl de los recuerdos y decidió compartir en Instagram una fotografía que le tomaron años atrás.

“Abrí el baúl de los recuerdos y me encontré con esta foto en uno de mis encuentros con ustedes mis fans”, escribió el intérprete “Qué me has hecho” junto a la vieja foto que publicó en su cuenta de Instagram, donde se le ve con un look más juvenil.

Con Información de Debate