By canal44

Charlie Heaton de Stranger things 2 no pudo entrar en EEUU por posesión de cocaína

Un periódico británico explica el motivo por el que no asistió al estreno de la serie

EU-.Charlie Heaton debía asistir al estreno de Stranger things 2 en Los Angeles cuando un perro de las autoridades se puso a oler el equipaje. Los agentes de aduanas encontraron restos de polvo blanco en su equipaje, que era cocaína y lo devolvieron al Reino Unido, el país desde el que entraba, impidiéndole pasar por la alfombra roja con Winona Ryder, Millie Bobby Brown y el resto del reparto.

Esta información la publica el periódico The Sun para explicar las razones de por qué Heaton, uno de los personajes principales del fenómeno de Netflix, no había podido asistir al evento. El periódico, que conste, también informa que las cantidades eran mínimas y que no fue detenido. Simplemente le pusieron en el primer avión rumbo a Londres.

Por más que podría hacer creer a cualquiera que es de Missouri con su acento estadounidense, Heaton es inglés de nacimiento y está en un buen momento profesional. Con 23 años está estrenando Stranger things 2 donde interpreta a Jonathan Byers, el hermano mayor un poco antisocial de Will, capaz de cualquier cosa con tal de proteger a su familia y a Nancy.

Fuente Vanguardia