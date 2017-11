Cesc Fábregas responde a fanática que se le ‘lanzó’

Cesc Fábregas recibe cientos de mensajes por día de sus fanáticos.

España.- Como cualquiera de las principales figuras que militan en el fútbol europeo, Cesc Fábregas recibe cientos de mensajes por día de sus fanáticos. No suele responderlos y por eso llamó la atención que le contestara a una mujer que le realizó una propuesta subida de tono.

“Sería increíble pasar esta noche contigo ¿Qué te parece?”, fue la osada proposición del usuario de Twitter @iinegan7.

No thank you. My wife is miles ahead of anyone 😉 https://t.co/ykl1cQIbSD — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 5 de noviembre de 2017

Y el futbolista español que milita en el Chelsea inglés utilizó la misma vía para su respuesta: “No, gracias. Mi mujer está a millas de cualquier otra”. Su contestación tuvo muchas réplicas en la red social, con miles de retuits y likes.

Fábregas (30 años) quiso hacer público el amor que siente por la libanesa que le lleva 12 años de diferencia y con la que comparte tres hijos (mantienen su relación desde 2010).

La amiga de Antonela Roccuzzo citó el mensaje de la fan y le agradeció a Cesc por su fidelidad.

Con Información de Zócalo de Saltillo