César Duarte tiene una lujosa mansión en Texas

México.– Mientras sigue la búsqueda del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, el portal enlapolitika.com confirmó que el posee una mansión en Texas desde 2011.

La propiedad, valuada en medio millón de dólares, está localizada en la zona residencial The Retreat at Sky Island, en la calle Crimson Ln. No. 343 en El Paso, Texas.

La residencia cuenta con 4 baños, 3 recámaras, una chimenea, acabados en la cocina con piedra de mármol, refrigerador, estufa, etc.