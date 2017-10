Cepillín crea reggaetón sobre sismos de septiembre

La canción sería incluida en su disco ‘Gracias’ como ‘bonus track’ o podría ser lanzado de manera individual en su red social.

México.- “Cepillín” anunció que llevará la experiencia del sismo del pasado 19 de septiembre a la música, con un nuevo tema de género urbano.

Se informó que el próximo 11 de octubre realizará un concierto al lado de “La Chilindrina” en Las Vegas, para ayudar a México desde aquel escenario.

Compartió que la melodía tendrá mucho ritmo, ya que será un reggaetón, por lo que compartió un fragmento de ella:

“Que no tiemble, que no tiemble en septiembre, que no tiemble en octubre, que tampoco en enero que llegan Los Reyes, que no tiemble en febrero que es mes del amor y la amistad, que no tiemble en abril que es el mes de los niños, que es el mes para mí…”

“Cepillín” expresó que se trata de una “letra sencilla, pero llena de mucho amor que espero poder grabar pronto para compartirla con mi público”.

Indicó que aún no sabe si la canción será incluida en su disco “Gracias” como “bonus track” o será lanzado de manera individual en las redes sociales.

