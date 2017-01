Cepillín confesó que sufrió bullying durante su infancia

A sus 70 años, dijo que por ese pasado es que ama tanto a los niños, porque a él nunca le dieron el valor en su infancia.

El famoso payaso Ricardo González, mejor conocido como Cepillín confesó que el utilizar su cabello largo como parte de su personaje no es una casualidad, sino una necesidad que surgió desde su infancia para contrarrestar el bullying que sufría de parte de sus propios familiares.

“Como siempre fui muy delgado me tuve que dejar el pelo largo porque al tener unas orejas como parabólicas, sólo así me las cubría, y esto porque de niño fui muy acomplejado, muy traumado por culpa de uno de mis tíos que siempre se burlaba de mis orejas, me hacía bullying, pero además siempre me estaba fregando conque yo era un niño regalado, adoptado, y por eso nunca lo quise, no concibo hasta ahora que una persona de mi propia sangre me haya hecho tanto daño siendo niño”.

Cepillín recuerda que cuando falleció aquel tío que siempre lo ofendió lo tomó de manera indiferente, pues nunca se ganó su cariño.