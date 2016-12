Centro comercial ‘veta’ a mujer que insultó a latinas

“Jefferson Mall se compromete en crear una experiencia cómoda y conveniente para todos nuestros clientes y condenamos absolutamente este tipo de comportamiento. Trabajaremos en identificar a esta mujer, y una vez que lo hagamos la vetaremos permanentemente de este lugar”.

Kentucky, EU.- Tras darse a conocer un video en el que una mujer blanca insulta a un par de latinas que hacían fila en una sucursal de JC Penney, el centro comercial Jefferson Mall, en el que se encuentra dicha tienda, prohibió que se permitiera la entrada a la agresora.

“Conocemos el video que fue publicado en redes y que ocurrió en una de nuestras tiendas. Jefferson Mall se compromete en crear una experiencia cómoda y conveniente para todos nuestros clientes y condenamos absolutamente este tipo de comportamiento. Trabajaremos en identificar a esta mujer, y una vez que lo hagamos la vetaremos permanentemente de este lugar, por no respetar el código de conducta”, señaló a través de un comunicado la administración del centro comercial.

Además, debido a la presión que ejercieron usuarios de las redes sociales, la tienda JC Penney se vio obligada a extender también un comunicado, en el que ofrecen una disculpa a clientes y trabajadores por el “comportamiento discriminatorio” de la mujer.

“Estamos muy perturbados por el incidente ocurrido en una de nuestras tiendas en Jefferson Mall. Ofrecemos una disculpa a nuestros clientes y trabajadores, no estamos de acuerdo con ese comportamiento discriminatorio”, comentó la tienda.

La reproducción de la grabación (que fue subida a plataformas como Twitter) con los hashtags #exposingTheRacism, #louisvilleKy y #prayForAmerica se ha vuelto viral tras el incidente ocurrido el martes por la noche en Lousville, Kentucky.

Episodios como este, calificado por muchos como el “efecto Trump”, son cada vez más comunes en varias ciudades del país a raíz del triunfo del magnate neoyorquino en las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre.

We are aware of the video posted online today from one of the department stores. Jefferson Mall strives to create a…Posted by Jefferson Mall on Tuesday, December 20, 2016

Con información de Excélsior.