Celos y carácter posesivo provocaron el ataque con ácido

Afirma perito especializado en criminología que este caso es único en Saltillo.

Saltillo, Coahuila.- Los celos y un carácter posesivo fueron el detonante del ataque de un hombre hacia su pareja sentimental a la que trató de rociar con ácido doméstico, mismo que acabó dañando a un Policía que defendió a la mujer.

Según Carlos Humberto Gil Castillo, perito especializado en criminología, el ataque refleja la manera en que el hombre considera a la mujer como una propiedad, a la cual intentó marcar con el ácido para que la sociedad se diera cuenta de que no iba a ser de nadie, más que de él.

“La razón es muy simple, es algo así como que si yo lo tuve, no quiero que lo tengan los demás, se proyectan por la belleza de la persona, o sea, para que ya no le gustes a nadie más te voy a destrozar el rostro y así ya no le vas a gustar a nadie más, nada más estuviste conmigo”.

El especialista mencionó que personas con este tipo de comportamiento, utilizan generalmente el ácido debido a que con él se puede destruir por completo algo, se puede disolver o echar a perder, y ese es el porqué utilizan esta sustancia, sin embargo no es la única manera de marcar a una persona de por vida.

“En otros casos ha habido personas que utilizan una navaja para marcar la cara porque no tienen el ácido a la mano, no matan a la persona pero sí le hacen una línea muy grande, para que tenga una cicatriz y esta persona ya no pueda tener ningún tipo de relación”.

El perfil de este tipo de personas es que son posesivos y celosos, solamente quieren tener esa mujer para ellos y por eso al momento de una separación buscan marcarla.

PELIGROSO PERFIL

Este tipo de comportamiento se presenta generalmente en personas que nunca han tenido límites ni carencias, como es el caso de los que son hijos únicos y a los que sus padres les dan todo lo que piden.

El experto mencionó que ese perfil ya se proyecta desde la niñez, alguien que es posesivo arruina las cosas antes de que la otra persona las tenga y esto sucede con la pareja cuando ya son grandes.

“Una es de que a lo mejor el niño haya sido hijo único o haya sido el hijo más consentido en el matrimonio, todo lo que pedía se le daba, si lloraba de inmediato lo consolaban, si él sentía que algo no había logrado, lo compensaban con premios creando una ideología de que todo se merecía. Desde niños les forman la idea de que lo material es lo importante pero que solamente él lo puede tener”.

Refirió que esta conducta se refleja en los niños a la hora de prestar un juguete, lo que hace es arruinarlo antes de prestarlo y esa es una característica muy marcada de los posesivos.

Mucho poder

Por lo general estos ataques suceden en la vía pública, es una forma de demostrar ante la sociedad el poderío que ejercen sobre sus mujeres y asegurarse de que su víctima no podrá tener una relación después de ellos.

Las conductas posesivas se convierten en un trastorno cuando llegan a la agresión, como sucedió la tarde del jueves, donde un hombre roció con ácido a su mujer pero intervino un policía quien recibió el ácido en su rostro.

El perito refirió que este caso no tiene precedentes en Saltillo, ni en el estado, el único caso similar sucedió en Venezuela donde el novio de una modelo, le aventó ácido en el rostro.

Agredir de esa forma se equipara a tortura

El atacar con ácido a una mujer se puede equiparar a tortura, este acto denota celos y odio contra el sexo femenino, por lo que busca dejar marcas permanentes, así lo denunció la doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza.

Refirió que el modo de violencia contra la mujer ha cambiado, pues el agresor desafía a las autoridades y a la sociedad al realizar los actos en plena vía pública.

Por lo que, el ataque que pretendía hacer la pareja de una mujer al rociarla con ácido y que terminó afectando a un policía, debe prender focos rojos entre la sociedad, pues este tipo de agresiones, que son propias del Medio Oriente, al parecer ya pudo sucederle a una coahuilense.

“Estos actos son más graves porque ya no hay una limitación, no se cuida de quién lo pueda ver, el que se presente en la vía pública nos habla de que las manifestaciones ya sobrepasaron las cuatro paredes”.

Salazar dijo que en Coahuila no se tienen registradas agresiones con sustancias y señaló que el caso más grave, que la fundación ha atendido hasta el momento, es el de una mujer que llegó a Saltillo con fractura de cara y que sufrió una violación.

Mientras en Bangladesh el Gobierno estableció estrictas normas para adquirir estos productos químicos corrosivos e introdujo pena de muerte para los agresores, en México es difícil regular la venta de estos productos, pues aseguró Salazar que son comunes y se utilizan en la limpieza diaria.