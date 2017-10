Celebran misa con música de Coldplay

Un sacerdote ofició una misa con música de Coldplay en la Universidad Iberoamericana en Puebla, como un intento de tender un puente entre la tradición católica y los tiempos modernos.

Puebla.- Un sacerdote ofició una misa ayer en instalaciones de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, con música de la banda alternativa Coldplay, en lugar de los tradicionales cantos litúrgicos.

El rector de la universidad, Jorge Fernández Font, dijo que la iniciativa busca tender un puente entre la tradición católica y los tiempos modernos, al musicalizar la ceremonia con temas que pueden resultar más cercanos a jóvenes.

El evento se realizó en el campus de la institución y videos que circulan en redes sociales muestran una gran afluencia, principalmente de jóvenes, que escucharon temas como Fix you, A head full of dreams, Up & up y Every teardrop is a waterfall mientras se realizaban los distintos ritos de la homilía.

Al respecto, la Arquidiócesis de Puebla se deslindó del acto y aseguró que aunque los mensajes de las canciones pueden ser positivos, cualquier elemento ajeno a las sagradas escrituras que acompañe una celebración religiosa puede afectar su integridad.

Fuente: Sdp