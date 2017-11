Causa furor la multitudinaria marcha para “sacar a Mon Laferte de México”

El evento hace un llamado a manifestarse contra la cantante chilena en Ciudad de México

México.- La chilena Mon Laferte, la músico que dejó sus estudios de ópera para ser Alanis Morisette, podría convertirse hoy en la gran vencedora de los Grammy Latinos de materializar las cinco nominaciones de su disco “La trenza”.

Ha sido un gran año para Mon Laferte . La cantante chilena radicada en México no ha parado de tocar promocionando su disco “La trenza”, álbum que la ha llevado a presentarse en una extensa y exitosa gira por Chile, ser parte de diferentes festivales internacionales como Ruido Fest en Chicago y el Outside Lands en San Francisco y ser invitada al NY Times para protagonizar un Facebook Live en el que respondió las preguntas de sus fanáticos de todo el mundo.

Miles de personas afirman en Facebook que asistirán a una marcha organizada para que Mon Laferte deje México, y otras se han mostrado interesadas en esta extraña iniciativa.

Al ingresar al evento sólo se puede leer que es el Viernes 01 de Diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, y que su fin es “regresar a mon laferte a su natal chile, con vuelo pagado”.

El organizador no se ha pronunciado más al respecto, pero creó una fuerte discusión entre los fans de la chilena y sus detractores, que en los comentarios comenzaron a atacarse.

Parece que Mon Laferte ha caído de la gracia de muchos mexicanos luego de su escándalo con un periodista por una supuesta pregunta que tocaba el tema del machismo, pues ahora ya hasta hay marcha para correrla de México.

En Facebook circula un evento denominado “Marcha para mandar alv. de México a Mon Laferte”, con el que usuarios muestran su rechazo ante las conductas groseras de la chilena.

En la descripción del evento mencionan:

Eliminaron el otro evento, pero no pasa nada, aunque tengamos que hacer 1000 eventos para que se vaya los haremos.

No te queremos Mona de Guayaba Laferte

Vete de México quien te hizo a chile donde

Esta mujer vino a crecer a México, porque en chile no era nada, comenzó en Veracruz tocando en bares Luego se catapultó en edomex junto con caloncho, y después se empezó a poner verguera con la gente que la contrataba para eventos y firmas, siendo grosera y demás cosas, la gota fue la rueda de prensa donde intenta humillar al reportero, deberían buscar los videos y sacar sus conclusiones.

Si, a mí tampoco me caía mal, digo no me gustaba su música pero dije 👍🏻 que la quiera armar aquí porque es un plus para muchos artistas, pero si hoy en día así le habla a los medios de los cuáles depende ahora imaginemos que será después…

“Esta tipa se lo ganó a pulso. Si ofendo las fibras sensibles de alguien, no lo siento, me c%”$a esta mujer en TODA la extensión de la palabra. Mala música para empezar, tiene una actitud sumamente arrogante y honestamente no descubrió el hilo negro musicalmente hablando, pero -de nuevo- su actitud demuestra lo contrario. Aparte de que se ha aventado uno que otro comentario medio discriminativo que no se vale. Eso y muchas cosas más fueron los detonantes para que se vaya a c$%#r a su m%#$”e de México”, señala la descripción.

VM