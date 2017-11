Causa conmoción la muerte de la actriz para adultos Shyla Stylez

Por el momento se desconocen las razones de su fallecimiento

Estados Unidos.-Dormida, con 35 años de edad falleció la reconocida actriz porno, Shyla Stylez, mientras dormía.

Se sabe que la actriz murió el fin de semana y se encontraba en la casa de su mamá, en Canadá, cuando ocurrieron los hechos.

Por el momento, se desconocen las causas oficiales de su muerte.

R.I.P Shyla

We never forget you.

Shyla Stylez passed away in her sleep at her mother’s home in British Colombia.(on Dec. 9). She was just 35 pic.twitter.com/koF1Lpgnfi

— Max G (@The_Titopia) 12 de noviembre de 2017