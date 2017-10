Carta para cancelar suscripción a gimnasio: “Enfocarnos en el físico nos ha alejado de Jesucristo” causa revuelo en redes

Una divertida misiva a un consorcio deportivo en México causó revuelo en redes sociales al comparar la actividad física con el alejamiento de la religión.

México.- El pasado 6 de octubre, un locutor de radio mexicano publicó en su cuenta de Twitter una carta en la que detallaba los motivos por los que quería cancelar su membresía de la cadena de gimnasios pertenecientes al grupo Sport City.

El comunicador Leo Arriaga aseguró en su misiva de forma muy creativa que “el culto al cuerpo es una actividad importante; “sin embargo enfocarnos tanto en el físico nos ha alejado de lo que realmente importa: Jesucristo”, expresó.

El mensaje de Arriaga causó furor en las redes sociales, debido a que los internautas se quejaron de que los gimnasios Smart Fit piden obligatoriamente una carta de motivos a sus suscriptores antes de cancelar la renovación de la membresía deportiva.

Algunos de ellos apoyaron el envío de la misiva con comentarios igual de divertidos.

Otros usuarios recordaron con humor la carta que enviaron ejecutivos de Netflix cuando se enteraron de que un bar en Chicago (EE.UU.) había abierto sus puertas inspirado en la temática de la aclamada serie ‘Stranger Things’.

Netflix Sent The Most Epic Letter Asking This “Stranger Things” Themed Pop-Up Bar To Shut Down pic.twitter.com/5m94WZTyHa

— Ken Rutkowski (@kenradio) 20 de septiembre de 2017