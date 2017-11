Carmen Salinas arremete contra Kate del Castillo por criticar a Televisa

“Está trabajando tu papá ahí mi reina, no puedes hablar de la casa donde trabaja tu padre que es un gran actor y un gran señor”

Vanguardia.- Carmen Salinas no dudó en arremeter contra Kate del Castillo luego de que la controversial actriz hablara sobre un supuesto catálogo de famosas de la empresa Televisa.

Incómoda con la declaración que hizo Del Castillo sobre la empresa Televisa y sus famosas, Salinas explicó: “Iban los patrocinadores con sus hijas o con los hijos y se retrataban con nosotros, los productores de los programas, iban los publicistas, era una reunión donde nos reuníamos todos, quién sabe en qué televisora trabajaría ella, quién sabe, yo no sé, pero hay por favor mejor ni debería de hablar”.

Posteriormente, Doña Carmelita cuestionó a Kate por hablar mal de la empresa que lanzó a la fama. “Yo así, aunque ya no tenga exclusividad con Televisa, es una casa que me dio de comer por más de 60 años, yo no soy una gente malagradecida ni voy a hablar de los señores Azcárraga, porque los señores Azcárraga a todas las actrices que vendían mucho las telenovelas y que ganaba mucho dinero les daba su casa, a Thalía, a Verónica Castro, a todas las quería tener bien, a los niños actores, a Colunga, a este muchachito William Levy, a todos les dieron su casa porque vendían, qué poca de expresarse así de una casa que hasta la fecha le sigue dando de comer a su papá, eso no se vale”.

Asimismo, Salinas le recordó a la protagonista de “La Reina del Sur” que su famoso papá aún continúa trabajando para esa televisora. “Está trabajando tu papá ahí mi reina, no puedes hablar de la casa donde trabaja tu padre que es un gran actor y un gran señor, no puede ser que hables mal de la empresa que nos dio y que nos ha dado de comer a todos y nos ha dado mucho trabajo”.

Carmen Salinas brindó estas declaraciones durante la misa que realizó para conmemorar el que hubiera sido el cumpleaños número 61 de su hijo Pedro en el Panteón Español de la Ciudad de México.

