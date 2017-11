Carlos Espejel habla sobre su supuesta relación con Alma Cero

- in Espectáculos

México.- Carlos Espejel rompió el silencio luego de ser captado junto a la actriz Alma Cero y se especulara que mantenían una relación sentimental.

Sin mostrarse incómodo con estos rumores a pesar de estar casado, Espejel despejó la duda sobre la cercanía que mantiene con su compañera en la telenovela “Tres Familias”.

“La verdad a mí me hace mucha gracia, lo siento un poco por Alma que de repente viene de otra relación y por mi mujer, que (esto) siempre genera un conflicto, lo cual yo siempre he dicho que Paty es una mujer muy inteligente y que tiene mucha sabiduría pues para poder agarrar ese tipo de desplegados”, dijo el actor durante una entrevista para Ventaneando.

Sobre las imágenes donde se ve junto a Cero, Carlos explicó: “el que yo haya entrado a su casa, que ha sucedido, no quiere decir nada y eso es lo que tienen, las fotos donde yo entro y salgo de su casa, en las fotos no hay nada”.

Tras esta aclaración, el también comediante contó sobre su relación con la actriz. “El que estemos trabajando aquí y nos llevemos bien y vayamos a su casa y ella vaya a la mía (…)

hemos ido a comer con otros compañeros, no quiere decir que (andamos), es más el que yo entre a su casa no quiere decir que yo me acuesto con ella, adentro de su casa estaba su hijo con unos amigos, yo creo que sacan un poquito las cosas de contexto, niego categóricamente eso, es una compañera, ni siquiera una compañera, es una amiga que conozco desde hace muchos años y nos queremos y nos caemos muy bien”.

Finalmente, Carlos Espejel aprovechó las cámaras para ofrecerle una disculpa pública a su esposa por este rumor. “Y ofrecerle una disculpa a mi mujer que es la que siempre paga los platos rotos”.

