La bellaes una de las modelos más solicitadas en la industria de la moda, sin embargo la joven se ha tomado un break de las pasarelas para desempeñar su nueva faceta como actriz.

“Valerian”, será la segunda película en la que tendrá un rol estelar y mientras promocionaba dicha cinta en el Cinemacon en Las Vegas , la modelo y actriz apareció luciendo más delgada que nunca.

Los comentarios no se hicieron esperar y sus fans se han mostrado preocupados por la actual apariencia de la ahora actriz.

Ver imagen en Twitter Seguir cinelander @cinelander O Besson ha engordado o Cara Delevingne esta en los huesos #Valerian

A ciencia cierta se desconose si Cara se encuentra en una situación complicada, pero al parecer su cambio de look es pieza fundamental para darle vida a su personaje en Valerian and the City of a Thousand Planets.

“Tengo que afeitarme la cabeza por mi siguiente película. Me teñí solo por diversión, así que debo hacer algo diferente”, declaró a USA Today. ¿Qué opinas de la nueva apariencia de la modelo?

