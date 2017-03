La modelo y actriz británico hizo la revelación durante su paso por el CinemaCon 2017 en Las Vegas donde promocionó su filme Valerian and the City of a Thousand Planets.

“Tengo que afeitarme la cabeza por mi siguiente película, así que tengo que hacer algo diferente. Me teñí solo por diversión, así que debo hacer algo diferente”, declaró a USA Today.