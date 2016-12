“Canelo” Vs. Chávez

Un pleitazo entre los dos peleadores mexicanos estaría muy cerca de confirmarse para 2017

Será la próxima semana cuando el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y su equipo tomen una decisión respecto al oponente que enfrentará en mayo, en espera de que se concrete el choque ante Julio César Chávez Jr.

Luego de que hace unas semanas se hablara de la posibilidad de la pelea entre los mexicanos, las negociaciones siguen en espera de hacerla realidad en los próximos días, pues “Canelo” desea ese combate, dijo el presidente de “Golden Boy Promotions”, Eric Gómez.

“Sí queremos hacer la pelea de Chávez, le vamos a dar todas las atenciones este año, ya la semana que entra vamos a tomar una decisión, por lo pronto las pláticas van bien y vamos a seguir hablando”, dijo el directivo.

Dejó en claro que la pelea aún no está confirmada.

“Lo que sí puedo decir es que todavía no está la pelea, estamos trabajando duro, haciendo todo el esfuerzo, es la pelea que quiere ‘Canelo’, estamos en pláticas y veremos, vamos a hablar otra vez hoy y seguir hasta que tengamos un sí”, comentó ayer Eric Gómez.

Por otra parte, señaló que la primera pelea del año para el pugilista tapatío será en mayo, y los planes contemplan hacer otra en septiembre, posiblemente ante el kazajo Gennady Golovkin, y una más en diciembre.

Comentó que “Canelo” se encuentra bien de su mano derecha, aunque no utiliza en sus entrenamientos.

Choques esperados

La pelea entre Álvarez y Golovkin es un tema que se ha discutido mucho fuera de los cuadriláteros.

“La afición está esperando que suceda”, expresó Érik “Terrible” Morales. “Debería concretarse. La gente quiere verlos, pero todavía no se sabe si se armará o no”.

En entrevista, el ex púgil comentó que el duelo llamaría mucho la atención a nivel internacional.

Óscar de la Hoya, promotor del “Canelo”, ha declarado que el tapatío podría enfrentar al kazajo en 2017.

“Es una pelea que destacaría mucho para Álvarez el próximo año”, explicó Morales. De no concretarse, Érik ve con buenos ojos un duelo entre “Canelo” y Chávez Jr.

“Me gusta, pero será muy difícil de organizar”. “Tenemos que esperar las condiciones, porque la diferencia en estatura y peso puede ser factor”. El tapatío mide 1.75 metros y pesa 154 libras, mientras que el sinaloense 1.85 m y pesa 168, dos divisiones arriba. — Notimex y El Universal

