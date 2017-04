Camiones que llevan la ayuda de la ONU a Siria “cruzaron la frontera turca”

Una veintena de camiones que transportan ayuda humanitaria de la ONU a la zona este de Alepo “franquearon la frontera” turca y esperan en la “zona tampón” entre Turquía y Siria, anunció este jueves un alto responsable de Naciones Unidas.

“Los 20 camiones atravesaron la frontera turca y se encuentran en la zona tampón entre Turquía y la frontera siria”, declaró a los medios de comunicación Jan Egeland, que dijo esperar que la ayuda pueda ser distribuida el viernes en los barrios bajo control de los rebeldes en el este de Alepo, donde viven unas 250.000 personas.

Estos camiones “están preparados para emprender la ruta inmediatamente”, agregó.

El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, no obstante, explicó que el convoy no partirá mientras las condiciones de seguridad en la ruta del Castello -eje principal para trasladarse al este de Alepo- no estén garantizadas.

Concretamente, Naciones Unidas espera que la desmilitarización de esta ruta -prevista en el acuerdo concluido entre Washington y Moscú- se ponga en marcha para enviar la ayuda al este de Alepo, dijo.

Une vez que la desmilitarización de la ruta del Castello se concrete, la ONU enviará una “simple notificación” al gobierno sirio brindando detalles sobre la ayuda contenida en los camiones, que estará “precintada”, explicó De Mistura, subrayando que el envío de la misma a Alepo se beneficia de un “estatuto especial”.

Las autoridades sirias, por lo tanto, no tendrán derecho a verificar qué hay dentro de los camiones. Una vez distribuida la ayuda, la ONU enviará una nueva “notificación” a Damasco precisando las cantidades entregadas, explicó el enviado especial.

Fuente: 24horas.cl