Camila, la chihuahua por la que su dueño ‘dio la vida’ tras el sismo en México

- in Nacional

By canal44

La perrita fue rescatada por elementos de la Policía Federal en el derrumbe del edificio ubicado en Edimburgo número 4, colonia Del Valle, donde su dueño murió al protegerla

MÉXICO.

Camila, una perrita Chihuahua que sobrevivió seis días bajo los escombros tuvo un encuentro con el elemento de la Policía Federal que la rescató del edificio de Edimburgo número 4 en la colonia Del Valle, delegación Benito Juárez.

Su propietaria declaró que en el momento en el que le avisaron del rescate de Camila, ella estaba en el Servicio Médico Forense identificando el cuerpo de su padre, quien falleció en el derrumbe.

La joven agradeció al policía por su labor de mover tierra y piedras para encontrar a su mascota con vida.

Mi nombre es Valeria Medina y yo soy una de las víctimas del derrumbe de Edimburgo, donde mi papi falleció y era quien cuidaba a Camila, tenemos conocimiento de los rescatistas que hasta el último momento mi papa la protegió”.

Declaró que Camila es una guerrera, es fuerte y que estuvo protegida por su padre.

No tengo yo como agradecerles pues que hayan sacado a mi perrita con vida, que hayan luchado para salvar vida, es vida ya sea humana o animal y me gustó mucho que ustedes estuvieron insistiendo en que alguien ahí estaba debajo de las losas y en este caso fue mi perrita y no tengo más que decirles que muchísimas gracias por todo lo que hicieron por nosotros”.

En su cuenta de Twitter, la Policía Federal difundió un video del emotivo encuentro: “Para la familia de perrita Camila recuperarla es prueba de que seres queridos, de una forma u otra, nos acompañan aún tras su partida física”.

Para la familia de perrita Camila recuperarla es prueba de que seres queridos, de una forma u otra, nos acompañan aún tras su partida física pic.twitter.com/KSSmSQySSy — Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) October 3, 2017

información Excelsior