Call of Duty WWII revela su primera foto oficial

Activision, empresa de videojuegos estadounidense, ha confirmado que la nueva entrega de Call of Duty se ubicará en la Segunda Guerra Mundial. Este año será desarrollado por una empresa filial, Sledgehammer Games, que busca regresar a los orígenes de la franquicia.

El regreso a los orígenes del videojuego puede ser por el éxito que tuvo Battlefield 1 que toca temas históricos. Call of Duty: World at War, del 2008, fue el último juego de la franquicia inspirado en batallas reales.

Call of Duty WWII estará disponible para PC, Play Station 4 y Xbox One. Por ahora se ha publicado la foto oficial de Call of Duty WWII y se ha confirmado que el próximo miércoles 26 de abril se lanzará el tráiler donde se darán a conocer más detalles.

Cabe recordar que Sledgehammer Games fue responsable de Call of Duty: Advanced Warfare, cuyo trailer estuvo entre los videos más odiados del año 2016 alcanzando los 3.5 millones de “No me gusta” en YouTube, que no fue muy bien criticada por sus usuarios.

Call of Duty es una serie de videojuegos FPS (first person shooter o juegos de disparos en primera persona), de estilo bélico, desde el año 2003. La franquicia empezó para PC y luego se extendió a otras consolas como Nintendo DS, GameCube, Wii U y a los celulares iOs, Android, Blackberry, entre otros.

Con Información de Elcomercio.pe