Cae extraña cápsula del cielo en Arizona

PHOENIX.- El descubrimiento en el desierto Arizona de una cápsula espacial ha dejado a muchos sorprendidos.

Un espectador de ABC-15 informo al canal de televisión del hallazgo en la mañana del lunes, refiriendo que habían encontrado un artículo similar a una cápsula espacial en un campo cerca de la Interestatal 10, en dirección este en el puesto de millas 190 justo afuera de Casa Grande, Arizona.

NOW: a interesting discovery in the AZ desert this morning. A space capsule lookalike near Casa Grande got a lot of attention! @abc15 pic.twitter.com/mgEibupHGW

— Joe Bartels (@Joe_Bartels) 6 de febrero de 2017