Burger King pide prohibir ‘It’ por el parecido con Ronald McDonald

La cadena pidió al Servicio Federal Antimonopolio de Rusia quitar la cinta, ya que aseguran que le favorece a McDonald’s en cuestiones de marketing

Rusia.- El rotundo éxito en taquilla de ‘It’ no exime a Pennywise de ser criticado. Y no, esta vez no se debe a la coulrofobia, sino a puro marketing. Para Burger King Rusia, la película de Andy Muschietti favorece a McDonald’s, el gran rival de la cadena de comida rápida, debido al parecido entre el terrorífico payaso y el archiconocido Ronald McDonald.

Esta ‘similitud’ entre ambos payasos está haciendo que la división rusa de Burger King pierda clientes, según la empresa, que no ha dudado en trasladar su queja al Servicio Federal Antimonopolio. Y está siendo estudiada, según adelanta Hollywood Reporter.

La locura puede tener freno. Según la portavoz del Servicio, no pueden estar “preocupados por el contenido de la película porque el escritor y el director tienen su propia concepción creativa de cualquier personaje”, lo que derivaría en la desestimación de la queja.

Pero, lo que a priori parece una estrategia de publicidad de Burger King, que está en periodo de expansión en Rusia, no es una idea tan descabellada. Y es que la famosa cadena hamburguesera no ha sido la primera en caer en el ‘parecido razonable’… un visionario ya había compartido un vídeo de más de dos minutos de duración en el que Ronald le ‘roba’ el puesto a Pennywise.

Fuente: Excelsior.com.mx